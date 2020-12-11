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Эксперт назвал программы, замедляющие работу смартфона

Анна Берестовая
03:12 11.12.2020
Чаще всего функционировать устройство медленнее заставляют системные процессы.
Эксперт назвал программы, замедляющие работу смартфона
© Фото: pixabay.com

Владельцы современных смартфонов могут не замечать очевидного замедления работы гаджета, однако тяжелые программы способны уменьшать период его автономной работы. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Специалист объяснил, что негативно влиять на работу системы могут приложения, по умолчанию установленные в «оболочке» устройства. К примеру, браузер от производителя. Он также посоветовал не использовать антивирус на постоянной основе при установке приложений из проверенных источников.

Чаще всего, по указанию Гриценко, смартфон замедляют системные процессы, такие как синхронизация фото или автоматические обновления. Об этом пишет «Прайм». Узнать об этом подробнее можно в настройках гаджета в разделе «Батарея» или «Аккумулятор».

Ранее сообщалось, что при заметном зависании приложений в телефоне, быстрой разрядке батареи или возможности самопроизвольной перезагрузки устройство высока вероятность , что его взламывали. При подозрении на взлом следует сменить пароли, переустановить приложения и использовать антивирус.

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