В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В музее рассказали, что, согласно заключению врачей, у Антоновой был сочетанный диагноз. Помимо COVID-19, у нее имелись заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает ТАСС.

Антоновой не стало 30 ноября на 99-м году жизни. Ранее коллега искусствоведа рассказал, как ее работа повлияла на музейное дело в России.