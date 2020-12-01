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Слуга Елизаветы II попался на кражах из Букингемского дворца

Светлана Иванова
12:58 01.12.2020
Королевский служащий похищал предметы из дворца и продавал их на eBay.
Слуга Елизаветы II попался на кражах из Букингемского дворца
© Фото: Dimitris Vetsikas, Pixabay

Королевского служащего подозревают в краже предметов из Букингемского дворца. Ущерб оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщает ВВС, британская полиция задержала 37-летнего служащего двора Адамо Канто, который уже признался в содеянном.

По словам Канто, он вынес из официальной резиденции королевы Елизаветы II медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, чьим владельцем был служивший с 2007 по 2010 годы при дворе Мэтью Сайкс, фотографии с автографами принцев Гарри и Уильяма и супруги последнего Кейт Миддлтон, снимки, сделанные в ходе королевского приема во время визита американского президента Дональда Трампа и многие другие предметы.

Королевский служащий похищал предметы в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020 года и продавал их на интернет-аукционе eBay, выставляя по цене, значительно ниже реальной стоимости. Многие вещи вернуть так и не удалось.

Как стало известно полиции, хищения имели место в магазине при дворце, шкафчиках персонала, бельевой, билетной кассе Royal Collection, магазине при Королевской Галерее и хранилище герцога Йоркского.

Отмечается, что во время пандемии Covid-19 должностные обязанности Канто  были скорректированы и он убирал офисы и помещения, в которые обычно не допускался.

До суда служащий выпущен под залог. Букингемский дворец давать комментарии по делу отказался.

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