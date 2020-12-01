Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране. По словам заместителя директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, в РФ в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19.

По ее мнению, «есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию», передает RT.

Плоскирева также подчеркнула, что улучшение ситуации с коронавирусом зависит от каждого россиянина. Эпидемиолог напомнила об обязательном соблюдении всех рекомендуемых мер профилактики распространения вируса.

Согласно последним данным Оперштаба, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать об эпидобстановке в регионах. Кроме того, ведомство должно скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию.