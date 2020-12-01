Цена нефти Brent в ноябре выросла почти на 28%

Цены на нефть марок Brent и WTI выросли. По итогам ноября увеличение составило почти 28% - 27,8% у североморской смеси и 26,7% у техасской. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена февральских фьючерсов на Brent по итогам торгов в понедельник, 30 ноября, понизилась до 47,88 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на WTI уменьшилась до 45,34 доллара за баррель.

Ранее Минэнерго США сделало прогноз, согласно которому цена Brent до конца года будет составлять порядка $40 за баррель.