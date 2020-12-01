Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский

Ноябрьский ледяной шторм в Приморье оставил после себя катастрофические последствия, которые устраняют до сих пор. Телеканал «Звезда» публикует кадры с острова Русский, отрезанного от материка из-за падения льдин на мост из Владивостока.

На кадрах можно увидеть следы буйства стихии - обломанные и вырванные из земли деревья, поваленные ветром столбы и разорванные провода электропередачи.

На острове в данный момент продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, в которых участвуют военнослужащие. Одна из главных задач - возобновить движение по вантовому мосту, лед с опор которого убирают в течение нескольких дней. Чтобы наладить сообщение с большой землей, Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера.

Продолжается и восстановление электроснабжения. Людям на время выделили газовые плиты и баллоны, раздают воду. Кампус Дальневосточного федерального университета предоставляет свои помещения для временного размещения жителей.