Пилот разбившегося в Мичигане истребителя ВВС США F-16 погиб
Расследование произошедшего продолжается, устанавливаются все подробности.
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Стало известно о гибели пилота истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon, который разбился в Мичигане. Об этом сообщила Национальная гвардия штата Висконсин.
«Наши мысли и молитвы с семьей пилота в это непростое время», - говорится в сообщении Национальной гвардии в Facebook.
О крушении F-16 стало известно 9 декабря. На борту находился один пилот. Расследование продолжается.