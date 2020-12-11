В стране и мире Пилот разбившегося в Мичигане истребителя ВВС США F-16 погиб Кирилл Васин Расследование произошедшего продолжается, устанавливаются все подробности. © Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress Стало известно о гибели пилота истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon, который разбился в Мичигане. Об этом сообщила Национальная гвардия штата Висконсин. «Наши мысли и молитвы с семьей пилота в это непростое время», - говорится в сообщении Национальной гвардии в Facebook. О крушении F-16 стало известно 9 декабря. На борту находился один пилот. Расследование продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика