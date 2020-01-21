В Кремле рассказали, кто входит в состав рабочей группы по Конституции

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию России состоит из представителей разных сфер. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были наработки, были озвучены предложения, вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители из самых разных областей нашей жизни, широкое представительство в этой группе», - ответил представитель Кремля на вопрос, насколько велика роль этой рабочей группы.

В понедельник Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о поправке в Конституцию России. Рабочая группа по работе над изменениями в главном законе страны собирается работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

В воскресенье сопредседатели рабочей группы рассказали, что предложения о внесении изменений в российскую Конституцию, с которыми президент выступил во время послания Федеральному Собранию, были сформулированы и даже уже находились в высокой степени готовности.