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Комитеты СФ рекомендовали палате освободить Чайку от должности генпрокурора

Александр Пешков
12:47 21.01.2020
Окончательное решение об освобождении Чайки от занимаемой должности Совет Федерации должен принять на заседании 22 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Отставку главы Генпрокуратуры Юрия Чайки поддержали единогласно оба комитета верхней палаты - по конституционному законодательству и государственному строительству, а также комитет по обороне и безопасности.

Окончательное решение об освобождении Чайки от занимаемой должности Совет Федерации должен принять на заседании 22 января.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора России.

Игорь Краснов на совместном заседании комитетов по итогам предварительного обсуждения
© ТРК "Звезда"
Игорь Краснов на совместном заседании комитетов по итогам предварительного обсуждения

Также Путин предложил Совфеду рассмотреть освобождение от должности главы Генпрокуратуры РФ Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу.

О какой именно работе идет речь, в данный момент неизвестно.

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