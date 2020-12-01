Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут снизить цены на ритуальные услуги

Анна Панцулая
12:41 01.12.2020
Парламентарий рассказал о законопроекте, который поможет навести порядок в сфере похоронного дела.
В России могут снизить цены на ритуальные услуги
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Депутат Государственной думы РФ, автор законопроекта о реформе похоронного дела Антон Жарков заявил, что вследствие предложенной им инициативы может снизиться стоимость ритуальных услуг.

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Также депутат считает необходимым обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такого рода деятельности, создать реестр недобросовестных организаций и установить ответственность за разглашение данных о смерти граждан. Кроме того, Жарков выступает за создание специальных диспетчерских центров для приема заявок на погребение.

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», - объяснил парламентарий в интервью «Парламентской газете».

Депутат отметил, что целью законопроекта является наведение порядка в сфере ритуальных услуг. По его словам, россияне нередко становятся жертвами недобросовестных предпринимателей, которые занимаются вымогательством денег.

«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле», - сказал Жарков.

По словам парламентария, если законопроект будет принят, гражданам не нужно будет переоформлять полученные ранее документы на захоронения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:59 В стране и мире
В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой
12:05 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский
09:19 ОПК
Видео
Абсолютно новое соединение: на Курилы прибыли зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300В4
08:11 В стране и мире
В закон о праве приобретения оружия предложили внести изменения
07:53 В стране и мире
Видео
Онлайн-больничный и дистанционные услуги нотариуса : какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.