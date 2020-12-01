В России могут снизить цены на ритуальные услуги

Депутат Государственной думы РФ, автор законопроекта о реформе похоронного дела Антон Жарков заявил, что вследствие предложенной им инициативы может снизиться стоимость ритуальных услуг.

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Также депутат считает необходимым обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такого рода деятельности, создать реестр недобросовестных организаций и установить ответственность за разглашение данных о смерти граждан. Кроме того, Жарков выступает за создание специальных диспетчерских центров для приема заявок на погребение.

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», - объяснил парламентарий в интервью «Парламентской газете».

Депутат отметил, что целью законопроекта является наведение порядка в сфере ритуальных услуг. По его словам, россияне нередко становятся жертвами недобросовестных предпринимателей, которые занимаются вымогательством денег.

«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле», - сказал Жарков.

По словам парламентария, если законопроект будет принят, гражданам не нужно будет переоформлять полученные ранее документы на захоронения.