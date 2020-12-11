В стране и мире Международный уголовный суд сообщил о готовности расследовать ситуацию на Украине Кирилл Васин Суд планирует изучать «военные преступления» и «преступления против человечности», которые якобы произошли на территории Украины с 2014 года. © Фото: pixabay.com Международный уголовный суд готов расследовать ситуацию на Украине. Такое заявление сделала прокурор суда Фату Бенсуда. «По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены», - приводятся слова Бенсуда на официальном сайте суда. Суд планирует изучать «военные преступления» и «преступления против человечности», которые якобы произошли на территории Украины с 2014 года. В сообщении на сайте организации отмечается, что такие случаи «могут быть выявлены» в ходе расследования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика