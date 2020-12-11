Оман разрешил россиянам въезжать в страну без виз на десять дней

Власти Омана приняли решение разрешить жителям 103 стран, в том числе россиянам, приезжать с целью туризма без оформления виз. В государстве можно находиться без визы в течение десяти дней.

«Граждане 103 стран, в том числе РФ, освобождены от необходимости получать визу для въезда в султанат Оман для пребывания в стране на срок до десяти дней», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение королевской полиции Омана.

Отмечается, что для въезда без визы в туристических целях должна быть бронь в гостинице. Также не обойтись без медстраховки и билета на самолет в обратном направлении.