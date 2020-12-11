Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Специалисты РХБЗ провели дезинфекцию храма и мечети в Киргизии

Анна Берестовая
03:01 11.12.2020
Специалисты обработали входные группы, прилегающие территории и внутренние помещения зданий.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты объединенной российской военной базы в Киргизии провели мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке войскового православного храма и мечети в города Кант.

Специалисты обработали входные группы, прилегающие территории и внутренние помещения зданий.

«Для повышения эффективности мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления верующих военнослужащих и членов их семей была проведена дезинфекция православного храма, расположенного на территории базы, а также мусульманской мечети в городе Кант», - рассказал начальник службы РХБЗ базы капитан Владислав Жамков.

Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения РХБЗ ЦВО провели дезинфекцию школ на Урале. Некоторые расчеты ранее участвовали в обработке социальных учреждений в Италии и Сербии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.