Специалисты РХБЗ провели дезинфекцию храма и мечети в Киргизии

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты объединенной российской военной базы в Киргизии провели мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке войскового православного храма и мечети в города Кант.

Специалисты обработали входные группы, прилегающие территории и внутренние помещения зданий.

«Для повышения эффективности мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления верующих военнослужащих и членов их семей была проведена дезинфекция православного храма, расположенного на территории базы, а также мусульманской мечети в городе Кант», - рассказал начальник службы РХБЗ базы капитан Владислав Жамков.

Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения РХБЗ ЦВО провели дезинфекцию школ на Урале. Некоторые расчеты ранее участвовали в обработке социальных учреждений в Италии и Сербии.