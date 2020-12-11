Градусники стали дефицитным товаров в российских аптеках

В России зафиксировано резкое повышение цен на градусники - в 27 регионах стоимость выросла более чем на 8%. В некоторых регионах полностью исчезли ртутные термометры - их можно найти в Москве, но по заоблачным ценам.

По словам представителей «Стеклоприбора», термометры с ртутью перестали производить еще в прошлом году, после того, как Россия присоединилась к программе ВОЗ, обязывающей сократить производство приборов, содержащих ртуть.

Производители отметили, что ртутные термометры стали нерентабельны - они являются предметом повышенной опасности, а для их производства требуется компетентный персонал и специальное оборудование.

В условиях пандемии Россия разворачивает свое производство электронных термометров и терминалов для бесконтактного и автоматического измерения температуры в общественных местах. А тем временем аптеки распродают остатки ртутных термометров по завышенным ценам.