Российские ученые предложили убирать космический мусор с помощью парашюта

Российские ученые предложили новый способ борьбы с космическим мусором. Было предложено создать парашют, который будет тормозить и спускать с орбиты завершивших свои работы спутники.

«Надувное тормозное устройство сферической формы диаметром 3 м позволяет увести в плотные слои атмосферы спутник, состоящий из трех модулей CubeSat, за 10 ч», - говорится в тезисах сборника «Королевских чтений».

Авторы идеи также подчеркнули необходимость в оснащении космических аппаратов системами утилизации.

«Три миллиона фрагментов, в том числе более семи тысяч объектов размером более 10 сантиметров находится в околоземном пространстве», - сообщали ранее специалисты МГТУ им. Баумана ранее, передает «Интерфакс».

Замусоривание Космоса может привести к «Эффекту Кесслера», ситуации, при которой осуществление космических полетов станет невозможным.

Ситуация усугубляется тем, что фрагменты мусора при столкновении распадаются на более мелкие частицы, увеличивая тем самым число фрагментов мусора на орбите.