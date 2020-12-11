Диетолог рассказал о вреде белого хлеба

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о том, почему при употреблении бело хлеба или хлеба из просеянной муки может резко подняться уровень сахара в крови.

«Можно сказать, что в отличии от ржаного или ржано-пшеничного или грубого, белый хлеб скорее вреден. Тогда как ржано-пшеничный хлеб и так далее, без вариантов полезнее», - сказал эксперт.

По словам диетолога, в белом хлебе мало пищевых волокон, поэтому ничто не задерживает крахмал от быстрого усвоения (расщепления) и глюкозу от быстрого всасывания.

«Вот здесь возникает такой эффект, что уровень сахара в крови, когда ешь белый хлеб или хлеб из просеянной муки, то он очень быстро проскакивает вверх, резко. Ну и дальше возникает такая метаболическая волна, о ней сейчас все говорят. Много сахара, много инсулина, много инсулина и сахар быстро падает, быстро падает и снова хочется есть. Сахар в крови падает, значит в тканях его становится много, а это токсическое действие», - уточнил доктор медицинских наук.

С этой новой волной сейчас связывают быстрое старение и присоединение «так называемых, возрастных болезней и диабета. Это то, что может развернуться из-за белого хлеба. Конечно, из-за сахара это может развернуться еще быстрее».