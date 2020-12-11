Власти МО уточнили, что тест на коронавирус в баре потребуют лишь при проведении корпоративов

Власти Подмосковья уточнили информацию о предоставлении тестов на коронавирус при посещении кафе и баров в новогодние праздники. При наличии отрицательных тестов жителям Подмосковья разрешат проведения корпоративов, вечеринок и зрелищно-развлекательных мероприятий в местах общественного питания.

«На период праздников мы должны постараться сделать так, чтобы жители и гости нашего региона были максимально защищены. Поэтому с 31 декабря и все зимние каникулы, по 10 января, в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на специальное обслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус» - говорится в сообщении правительства МО.

Заведения общественного питания в области в новогодние праздники будут работать по-прежнему - с соблюдением всех мер предосторожности. Для их посещения предоставление результатов тестов на заражение коронавирусом не потребуется.