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Психолог заявил о пользе работы в постели

Алексей Курильченко
22:19 11.12.2020
Работа в комфортном месте благотворно влияет на психическое здоровье и улучшают работоспособность, считают британские исследователи.
Психолог заявил о пользе работы в постели
© Фото: pixabay.com

Британские исследователи рассказали о пользе ведения работы из постели. Как сообщает издание Express, около четверти британцев, находящихся на «удаленке», предпочитают работать, лежа в постели.

Психологи решили изучить этот феномен. После проведения исследования выяснилось, что работа из постели создает успокаивающее окружение, которое благотворно влияет на психическое здоровье.

«Работа из постели создает ощущение безопасного пространства, которое снижает уровень стресса. В результате человек лучше распределяет свое время, становится продуктивнее и получает больше удовольствия от работы» - заявила член британской ассоциации консультирования и психотерапии Керри Куигли.

Однако психолог отметила, что в условиях длительного локдауна необходимо уделять как минимум 45 минут физическим упражнениям и социальному взаимодействию - длительное нахождение дома, даже работая, приводит к депрессиям и другим психическим расстройствам.

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