Арестованный экс-замглавы ФСИН назвал еду в СИЗО Москвы лучшей в Европе

Арестованный экс-замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко назвал питание в московском следственном изоляторе лучшим в сравнении с любой из европейских тюрем. Напомним, после ареста мужчину поместили в СИЗО «Лефортово», пишет «360». На данный момент Максименко находится один в двухместной камере.

«Наблюдателям, которые посетили его в "Лефортово", он сказал дословно следующее: "Я снимал пробу питания во многих тюрьмах и могу сказать, что здесь - лучшее, что доводилось пробовать"», - процитировали экс-замглавы ФСИН в ОНК.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца бывшего замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которого строительная организация понесла 189 миллионов рублей убытка.

Таким образом, после удовлетворения ходатайства стороны обвинения Максименко заключен под стражу до 25 января 2021 года.