Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вильфанд рассказал об уходе из России «антициклона-джентльмена»

Кирилл Васин
02:16 11.12.2020
По словам специалиста, на Европейскую часть страны влияет антициклон с высоким давлением в центре.
Вильфанд рассказал об уходе из России «антициклона-джентльмена»
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Москву ожидает постепенное повышение температуры в начале следующей недели, действующий на Европейской части РФ антициклон отступает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на Европейскую часть страны влияет антициклон с высоким давлением в центре. Он продолжит действовать до начала следующей недели.

«В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентльменское, медленное, неспешное поведение антициклона», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Ранее Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни 12-13 декабря в Москве изменится характер погоды. Местами в столице пройдет небольшой снег, появится облачность, а также изменится давление.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.