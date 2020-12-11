Вильфанд рассказал об уходе из России «антициклона-джентльмена»

Москву ожидает постепенное повышение температуры в начале следующей недели, действующий на Европейской части РФ антициклон отступает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на Европейскую часть страны влияет антициклон с высоким давлением в центре. Он продолжит действовать до начала следующей недели.

«В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентльменское, медленное, неспешное поведение антициклона», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Ранее Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни 12-13 декабря в Москве изменится характер погоды. Местами в столице пройдет небольшой снег, появится облачность, а также изменится давление.