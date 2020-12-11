Обмеление реки Дон парализовало движение кораблей в регионе

Отсутствие осадков и сильный антициклон стали причиной резкого уменьшения уровня воды в реке Дон. По сообщениям синоптиков, так мало осадков Ростовской области не было с конца 19 века. Сильный ветер буквально «сдувает» воду в Таганрогский залив.

Обмеление парализовало движение кораблей - выход в Азовское море закрыт. Тем временем на другой стороне - в западной Украине - вода выходит из берегов.

Из-за сильного ветра, вызванного антициклоном, островная часть Азова оказалась отрезана от большой земли - около 200 жителей буквально остались без хлеба на двое суток. Сотрудники МЧС идут на риск и пытаются переправиться на остров Задонский, несмотря на шторм - людям нужна помощь.

По прогнозам Гидрометцентра, ветер может измениться к середине декабря. А пока местные жители наблюдают за тем, как Азовское море постепенно превращается в болото.