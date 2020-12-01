Нижегородская мошенница заработала 17 миллионов рублей на махинациях с кредитами и попалась

В полиции Нижегородской области сообщили о задержании управляющей одного из банков, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу проходят около 40 жителей Павловского района.

Клиенты одного из банков обвинили сотрудницу в том, что она оформляла им кредиты на большие суммы, а лишние деньги оставляла себе.

Как пояснили в полиции, каждый из обратившихся так или иначе знал подозреваемую, доверял ей, поэтому, не задумываясь, сообщал конфиденциальную информацию по одобренным кредитам.

«Многие доверяли ей настолько, что только с ее слов знали свой платеж и не видели никаких подтверждающих документов по кредиту», - рассказала Ольга Маленьких, заместитель начальника ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

Она добавила, что кто-то из потерпевших оформлял один кредит, а получил по факту два займа либо обнаружил, что сумма кредита гораздо выше.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Доход от мошенничества оценивается в сумму порядка 17 миллионов рублей. Следствие установило причастность злоумышленницы к 13 эпизодам, по остальным обращениям проводится проверка. В полиции ожидают увеличение числа потерпевших. В четверг, 26 ноября, подозреваемая была арестована. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.