Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока 2»

Американский сенат одобрил военный бюджет, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что его не устраивают некоторые положения и грозился наложить вето. Однако из-за новой поддержки в сенате и ранее палате представителей более двух третей документ преодолеет вето президента, передает РИА Новости.

Ранее сенат США проголосовал за принятие антидопингового «акта Родченкова». Суды США смогут выносить приговоры за применение допинга в соревнованиях, в которых принимают участие американские атлеты. Соответствующие нормы прописаны в законопроекте, который получил имя главного информатора WADA Григория Родченкова.