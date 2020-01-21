В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения коронавируса в России

Исключить риск завоза коронавируса из Китая в нашу страну нельзя, но вероятность массового распространения вируса в России низкая.

«Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в Россию каждый год приезжают свыше полутора миллионов китайцев и примерно столько же россиян посещают Китай.

Даже если завезут новый коронавирус в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это стало возможным благодаря принятым ведомством мерам.

В Минздраве РФ сообщили, что в феврале создадут экспресс-тест на выявление нового коронавируса. В китайском Ухани зарегистрировали 198 случаев заражения новым типом коронавируса, в результате болезни четверо человек погибли.