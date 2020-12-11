«Юмор и находчивость важны для каждого»: Картаполов оценил финал юнармейской лиги КВН

В театре Российской армии на Суворовской площади в Москве впервые прошел финал юнармейской лиги КВН. Победителями стали две команды: «Школа моделей» и «Ля Рошель». Также в финале приняли участие команды «Дети Каспия», Сборная депутатских детей и команда 48/60.

Начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что все команды показали отличное чувства юмора и хорошую находчивость.

«Эти качества безусловно важны для каждого юнармейца. Ведь они помогают молодым людям выходить победителем из любой, даже самой непростой ситуации» - заявил генерал.

Финал состоял из двух конкурсов: «Приветствие» и «СТЭМ со звездой». Гостями финала стали певица Полина Гагарина, актер Дмитрий Хрусталев, капитан команды КВН «Борцы» Юсиф Юсифов и актер Алексей Маклаков. Команды-победители получили возможность стать участниками юмористического шоу талантов «Детский КВН».