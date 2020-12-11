Власти Подмосковья продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Ранее лица старше 65 лет должны были находиться в режиме самоизоляции в обязательном порядке. Также сохраняются ограничения на посещение студентами образовательных учреждений. Льготным проездом в транспорте они не смогут воспользоваться, карты остаются заблокированными.

Кафе и барам в Московской области запрещается до 20 декабря проводить развлекательные мероприятия с 23.00 до 6.00.

В гостиницах при заселении постояльцы обязаны предоставлять справку с 28 декабря по 10 января. Срок действия справки при тестировании методом ПЦР составляет три дня, методом ИФА — пять дней. При входе у постояльцев гостиниц будут измерять температуру бесконтактным методом.

Ранее стало известно, что от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» привились более 150 тысяч россиян. Препарат, разработанный специалистами из центра имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, состоит из двух компонентов, поэтому сама процедура проходит в два этапа с разницей в 21 день. На этой неделе порядка 10 тысяч доз вакцины отправили в Подмосковье. Там уже развернуто 92 пункта для вакцинации.