Врач перечислил основные методы реабилитации после COVID-19

После перенесения коронавирусной инфекции в тяжелой форме, а также в форме средней тяжести необходимо минимум два месяца для восстановления. В некоторых случаях срок реабилитации может возрастать. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Эксперт отметил, что восстановление, скорее всего, будет тем дольше, чем старше человек и чем позже он обратился за медицинской помощью. Наиболее важной его составляющей должна стать реабилитация дыхательной системы.

В первую очередь среди необходимых пациенту процедур врач назвал гипербарическую оксигенацию, то есть насыщение крови кислородом под повышенным давлением.

«Это наиболее эффективная методика», - цитирует Кабычкина «Лента.ру».

На втором месте, по мнению медика, идут различные ингаляции и термоингаляции. Кроме этого специалист рекомендовал заниматься физкультурой и проводить сеансы массажа.

Ранее испанские ученые нашли способ определять тяжесть коронавирусной инфекции по слезам зараженного. Такое исследование является безопасным для детей и пациентов с проблемами функционирования иммунной системы.