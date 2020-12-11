Мишустин поручил предоставить предложения способов стабилизации цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу проводить мониторинг цен на продукты и ежедневно докладывать о результатах в правительство. Об этом сообщается на сайте Кабмина

Глава Кабмина потребовал предоставить предложения по параметрам соглашения производителями продовольствия, торговыми сетями и регулятором. Предложения должны быть сформированы в течение суток.

«Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырёхсторонние соглашения. Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз в течение суток» - говорится в сообщении.

Также премьер-министр поручил Минэкономразвития представить предложения по системе мониторинга, которая позволит контролировать цены на социально значимые товары. Мишустин отметил, что такая система должна содержать в себе данные из разных источников, включая Росстат и ФНС.