В бары Подмосковья на Новый год будут пускать только посетителей с отрицательным тестом на COVID-19

Правительство Подмосковья выпустило заявление, согласно которому посещение кафе и баров в новогодние праздники станет возможным только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Постановление уже подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также отрицательный тест на COVID-19 понадобится при заселении в гостиницы Московской области. Правило будет действовать с 28 декабря по 15 января.

Ранее Андрей Воробьев пообещал для жителей Подмосковья хороший отдых в новогодние каникулы - Министерство по благоустройству сделает все, чтобы максимально предоставить возможность для празднования.