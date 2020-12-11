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К Земле приближается астероид размером с Биг Бен

Алексей Курильченко
20:12 11.12.2020
Об обнаружении космического объекта сообщили в NASA.
К Земле приближается астероид размером с Биг Бен
© Фото: pixabay.com

Исследователи NASA сообщили о приближении к Земле огромного астероида 2020 VC7. Его диаметр составляет около 96 метров, что сравнимо с высотой часовой башни Вестминстерского дворца, более известной как Биг Бен. Об открытии сообщило издание Express.

Наиболее близко астероид приблизится в субботу, 12 декабря. Расстояние между нашей планетой и VC7 составит 0.03 астрономических единиц, что составляет около 5,6 миллионов километров. Для сравнения, расстояние между Землей и Луной составляет около 384 тысяч километров.

Ученые отметили высокую скорость астероида - пролетая мимо Земли он разгонится до почти 7 километров в секунду. В NASA подчеркнули - если бы VC7 столкнулся с нашей планетой, это бы привело к «апокалиптическим» последствиям.

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