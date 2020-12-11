В Нижегородской области произошло возгорание пилорамы

В нижегородском поселке Тонкино на территории деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отмечается, что цех расположен во втором Промышленном микрорайоне поселка.

«На месте установлено, что горит деревообрабатывающий цех на площади 400 квадратных метров» - говорится в сообщении службы.

В МЧС отметили, что угрозы перехода огня на соседние строения нет. О пострадавших и погибших не сообщается.