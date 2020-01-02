«Плевок в душу миллионам»: в Крыму отреагировали на факельное шествие памяти Бандеры в Киеве

Факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры в Киеве оскорбляет память миллионов жертв нацизма. Такую точку зрения на своей странице в Facebook выразил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

«Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века», - написал он.

Аксенов также отметил, что крымчане «благодарят Бога за то, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальным героями».

«Бандеровщина – проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное "топливо" гражданской войны», - добавил губернатор.

Приуроченный ко дню рождения лидера Организации украинских националистов* марш прошел в столице Украины 1 января. Люди несли в руках факелы, украинские флаги, политическую символику и портреты Бандеры.

* - боевое крыло Организации украинских националистов УПА (ОУН-УПА) признано экстремистской организацией и запрещено в России.