«Не колол, но осуждаю»: против «Спутника V» развернули информационную кампанию

Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» объявили информационную войну, в которую вступили мировые СМИ, социальные сети и западные эксперты. По совпадению, масштабная «антиспутниковая» кампания развернулась как раз в тот момент, когда у западных фармакологических кампаний появились собственные препараты от коронавируса.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ» - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По мнению экспертов Международной академии медицинских наук эта информационная война не более чем конкуренция - в эфире телеканал BBC показывают подряд два сюжета. В первом очерняется «Спутник V», во втором - рекламируется продукт компании «Пфайзер».

Однако, по словам британских врачей, вакцина «Пфайзера» вызывает побочные эффекты - у добровольцев обнаружена аллергическая реакция, у четырех американских испытуемых парализовало мышцы лица.

Несмотря на доказанную эффективность «Спутника V», имеются опасения, что информационная «война вакцин» может увеличить число людей, которые отказываются от прививки - следовательно возрастет и число заболевших.