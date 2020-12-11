«Отмели уже превратились в болото»: Дон достиг критической отметки

В Ростовской области река Дон мелеет с большой скоростью. Бесснежная зима с циклонами обнажила проблему последних десятилетий во всей полноте. Власти регионов, по которым проходит Дон, пытаются объединиться, чтобы придумать, как оздоровить реку. Но пока идут согласования, река тает.

Задонский — это островная часть Азова. Ветер оставил буквально без хлеба около 200 жителей почти на двое суток. Единственная связь с «большой землей» (через Дон - прим.ред.) - катер на воздушной подушке - в шторм использовать опасно. Но куда опаснее последствия обмеления Дона.

Уровень воды в Цимлянском водохранилище - единственном на Дону - достиг критически низкой отметки. До так называемого «мертвого уровня», когда из водоема прекратится сток реки, осталось около двух метров. Отмели уже превратились в болото.

«Что творится с нашим бедным море. В болото превращается в ноябре месяце вот. Это ужас. Такого еще не было», - жалуется местный житель.

Это самое длительное обмеление Дона, которое длится уже 13 лет. Ученые утверждают, что оно происходит по естественным причинам. Ветер определенных направлений - у метеорологов «верховка» - сдувает воду с начала из Дона в Таганрогский заливе, а потом и еще дальше, в Азовское море. Это не только экологический, но и экономический ущерб. В первую очередь, страдает судоходство. Паромы покрупнее парализованы в донских портах. Выход в море закрыт. Лед расколоть можно, но уровень воды в реке Дон - минус 130 сантиметров.

А еще появились проблемы с водоснабжением и выработкой электроэнергии расположенными на реках ГЭС. Ее показатели напрямую зависят от объема накопленной в водохранилище воды. В 70-е годы для пополнения Цимлянского решили перебросить часть воды из Волги. Но 64-километровый канал так и остался в проекте. К нему вернулись недавно. Но сама вода в самой Волге сейчас далеко не выходит за берега.

Юг засыхает, потому что таких маленьких осадков как в 2020-м в Ростовской области не было с конца 19 века. Утешение лишь в прогнозах Гидрометцентра. В середины декабря ветер может наконец поменять восточное направление.