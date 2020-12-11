СК завел уголовное дело после самоподрыва смертника в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии преступник взорвал себя при попытке задержания. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей и незаконное изготовление взрывчатки после самоподрыва смертника.

«Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств)», - сказал Интерфаксу представитель СУ СКР по КЧР.

По данному делу проводится проверка. Работает группа следователей и криминалистов.



Ранее в Карачаево-Черкесии преступник взорвал себя при попытке задержания. В результате шесть человек получили ранения.