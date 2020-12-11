Адвокат рассказал о возможном приговоре болельщикам Ивкину и Косову

Адвокат Алан Дюфло, представляющий сторону футбольного болельщика Павла Косова, рассказал о возможном приговоре россиянам. Они обвиняются в покушении на жизнь гражданина Великобритании с применением оружия во время матча Евро-2016. Суд вынесет приговор сегодня, 11 декабря.

«Прокурор запросил 5 лет тюрьмы для господина Ивкина и 14-15 лет для господина Косова, что является максимальным сроком. Это что-то совершенно запредельное, учитывая, что они не имеют отношения к причиненным английским болельщикам травмам. Об этом свидетельствует представленное нами видео» - сообщил адвокат.

Россияне были задержаны в ходе беспорядков матча на Евро-2016 в Марселе. В потасовке принимали участие тысячи человек. Сейчас Ивкин и Косов содержатся в тюрьме французского города - они провели там около двух лет.