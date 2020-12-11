Умер актер из фильма «Пятый элемент» Томми Листер

Голливудский актер Томми Листер скончался в возрасте 62 лет. Как сообщает TMZ, тело актера было обнаружено полицейскими в его квартире в Калифорнии. В правоохранительные органы обратились друзья и родные - актер не выходил на связь в течение нескольких дней.

По предварительным данным Листер скончался от естественных причин - официально причина смерти будет установлена после вскрытия.

Листер известен по ролям в фильмах «Пятых элемент», «Универсальный солдат» и «Темный рыцарь».