Путин призвал бороться с хайпом в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин призвал повышать уровень культуры - чтобы сделать для людей неприемлемыми сцены насилия, хайп и травли в интернете и соцсетях. Об этом он сказал на встрече членов СПЧ.

Российский лидер обозначил проблему травли в соцсетях, роста агрессии и интереса к насилию.

«Я по себе знаю, что травлю в Интернете выдержать нелегко, и травля часто может принимать масштабы "хайпа". Частый такой пример, который встречается в соцсетях, - один человек обвинил другого, например, в домашнем насилии. На него сразу набрасывается толпа, ему, в лучшем случае, желают умереть», - отметил президент.

Путин предложил создать «неписанный закон» о соблюдении морально-этических норм на телевидении для того, чтобы сократить уровень насилия на экране.

«И не крутить, конечно же, кадры с избиением малышей, потому что смотреть на это очень тяжело и практически невозможно. А на это смотрит вся страна», - добавил президент.

Путин заключил, что в России живет огромное число замечательных людей, которые могли бы стать положительными примерами для зрителей.