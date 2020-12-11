Врио губернатора Белгородской области связался с жительницей, которую прервали во время прямой линии

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился найти телефонные номера жителей, на вопросы которых он не смог ответить во время прямого эфира. О телефонном разговоре с местной жительницей Гладков рассказал в своем канале в Telegram.

«Вчера из-за технических неполадок во время прямого эфира в студии я не смог ответить на вопрос Тамары Викторовны из села Чураево. Сразу же попросил найти ее телефон и договорился о встрече, чтобы лично услышать ее проблему и постараться решить», - говорится в сообщении Гладкова.

Во время прямой линии с врио губернатора ведущие не предоставили жителям возможности задать интересующие их вопросы. По сообщениям представителей администрации, имел место технический сбой. Жители негативно отреагировали на срыв эфира и посчитали, что это было сделано намеренно - чтобы не отвечать на неудобные вопросы.