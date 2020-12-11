В стране и мире Генпрокуратура проверит рост цен на продукты в магазинах Ирина Киселенко Сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Генпрокуратура России поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты. В магазинах было зафиксировано необоснованное повышение стоимости базовых продуктов питания. Вместе с антимонопольными органами прокуроры субъектов проведут работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, передают «Известия». Ранее Владимир Путин призвал чиновников остановить подорожание продуктов питания. Чиновники связывают рост цен с повышением стоимости на мировом рынке - производители стремятся заработать внутри России, а не только на экспорте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика