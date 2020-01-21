В Ивановской области перевернулся школьный автобус
В Тейковском районе Ивановской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находилось шестеро детей от 13 до 16 лет, они ехали на соревнования по баскетболу. Об этом рассказал «Звезде» начальник ОИиОС УМВД РФ по Ивановской области Владислав Радостин.
«Легковой автомобиль Renault пытался выполнить обгон автобуса, но водитель, видимо, почувствовал, что ему не хватает скорости, чтобы завершить обгон, и постарался встроиться обратно в свою полосу. В этот момент он ударил своей машиной заднюю часть "Газели", в результате этого она перевернулась, машина легла на крышу», - сообщил он.
По предварительным данным, четыре ребенка получили травмы, они госпитализированы. Двое детей оставлены на месте, они получили ушибы, и медпомощь им оказана на месте.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства данной аварии.