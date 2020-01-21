В Ивановской области перевернулся школьный автобус

В Тейковском районе Ивановской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находилось шестеро детей от 13 до 16 лет, они ехали на соревнования по баскетболу. Об этом рассказал «Звезде» начальник ОИиОС УМВД РФ по Ивановской области Владислав Радостин.

© УМВД России по Ивановской области

«Легковой автомобиль Renault пытался выполнить обгон автобуса, но водитель, видимо, почувствовал, что ему не хватает скорости, чтобы завершить обгон, и постарался встроиться обратно в свою полосу. В этот момент он ударил своей машиной заднюю часть "Газели", в результате этого она перевернулась, машина легла на крышу», - сообщил он.

По предварительным данным, четыре ребенка получили травмы, они госпитализированы. Двое детей оставлены на месте, они получили ушибы, и медпомощь им оказана на месте.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства данной аварии.