В Дагестане резко возросло число погибших редких тюленей

На побережьях Каспийска и Махачкалы за четыре дня были обнаружены туши 272 мертвых каспийских тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

«От Махачкалы до Сулака и Самура за четыре дня проверки специалисты Росрыболовства обнаружили 272 туши мертвых тюленей, которые занесены в Красную книгу», — говорится в сообщении.

Первые 20 особей были обнаружены в начале недели. Расследованием займется Минприроды и Генпрокуратура. На данный момент неизвестно, что послужило причиной массовой гибели редких животных. По предварительной версии, тюлени погибли из-за вспышки вирусной инфекции.