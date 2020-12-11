Индивидуальная программа восстановления: как в крымском санатории Минобороны РФ помогают перенесшим COVID-19

В военных санаторно-курортных организациях проводится реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Наиболее высоким потенциалом по реализации программ реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, обладают центры восстановительной медицины и санаторно-курортные организации Минобороны РФ.

На настоящее время в военных санаторно-курортных организациях накоплен значительный опыт реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Для каждого пациента разрабатывается комплексная индивидуальная программа восстановления функций дыхательной системы и профилактики внелегочной патологии с учетом сопутствующей патологии, индивидуальных показаний и противопоказаний.

Для восстановления здоровья применяются лечебные физические факторы (ингаляционная терапия, галоингаляционная терапия, вибротерапия, импульсная электротерапия, синусоидальные модулированные токи, пелоидотерапия, инфракрасная лазерная терапия, низкочастотная магнитотерапия, транскутанное лазерное облучение крови, электросонтерапия, гальванизация воротниковой области, лекарственный электрофорез седативных препаратов, ультразвуковая терапия), медицинский массаж, лечебная физкультура с инструктором, дыхательная гимнастика, психологическая коррекция, медикаментозная и нутритивная поддержка.

Особый акцент в военных санаторно-курортных организациях делается на применение целого комплекса природных лечебных физических факторов, являющихся важнейшим элементом реабилитации.

Выполнение реабилитационных мероприятий осуществляется мультидисциплинарной командой специалистов (специалист по медицинской реабилитации, врач-терапевт (пульмонолог), врач-физиотерапевт, врач по лечебной физической культуре, клинический психолог, инструктор-методист по лечебной физической культуре, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, реабилитационная медицинская сестра и др.).

Реабилитационные программы, разработанные в военных санаторно-курортных организациях, формируются в строгом соответствии с принципами доказательной медицины на основе актуальной научной информации о течении новой коронавирусной инфекции и федеральных клинических рекомендаций.

Развитая сеть ВСКО протянувшаяся от Калининграда до Дальнего Востока позволяет оказывать помощь пациентам в непосредственной близости от мест их проживания.

Последние исследования, посвященные изучению последствий новой коронавирусной инфекции, показывают, что помимо поражения легких данное заболевание может приводить к ряду опасных осложнений со стороны других органов и систем, таких как нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушение функций свертывающей системы крови, нарушений со стороны иммунной системы, почек, печени, развитию длительного тяжелого астенического синдрома, нарушению репродуктивной функции, а также функций эндокринной системы, что обуславливает важность реабилитационных мероприятий по завершению лечения основного заболевания.

Реабилитационные мероприятия показаны всем пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию (особенно пациентам, перенесшим инфекцию в среднетяжелой и тяжелой форме, проходивших стационарное лечение по поводу пневмонии) и выполняются амбулаторно, в условиях дневного стационара или в стационарных условиях в зависимости от тяжести состояния пациента.