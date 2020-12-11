В Солнечной системе обнаружено новое «гравитационное шоссе»

Исследователи из Калифонийского университета провели анализ орбитального притяжения миллионов космических объектов и обнаружили «гравитационное шоссе», проходящее через всю Солнечную систему. Об открытии сообщило издание Daily Mail.

Такие гравитационные пути, по словам ученых, могут ускорить перемещение космических кораблей до скоростей, которые раньше казались недостижимыми. Например, полет от Юпитера до Нептуна может составить менее десятилетия.

В исследовании отмечается, что основу для гравитационного шоссе создает орбита самой большой планеты в Солнечной системе - Юпитера. Также астрономы сообщили, что притяжение других планет также может создавать подобные пути.

По мнению ученых, в будущем космические агентства смогут использовать такие шоссе для более быстрого перемещения по Солнечной системе. На данный момент исследователи изучают, сколько времени удастся сохранить, используя новую «дорогу».