Шнуров собрался на пресс-конференцию Путина

Музыкант Сергей Шнуров, который является генеральным продюсером RTVI, аккредитовался на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. При этом журналисты региональных СМИ могут принять участие в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа. Для них будут организованы специальные площадки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об ожидаемых вопросах Путину на большой пресс-конференции. Большую часть ежегодной пресс-конференции Владимир Путин посвятит экономике, российско-американским отношениям и региональной проблематике.