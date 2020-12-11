В AstraZeneca рассказали, как будут проходить испытания вакцины компании в связке со «Спутником V»

Генеральный директор российского отделения биофармацевтической компании AstraZeneka Ирина Панарина рассказала «Звезде» о ходе испытаний вакцины от коронавируса AZD1222. Она отметила, что во время тестирования будет не только проверена эффективность вакцины, но и ее совместимость с российским «Спутником V».

«В комбинациях вакцин будущее - будет здорово, если у врачей будет выбор и они смогут их совмещать. Это упрощает стратегию повторной вакцинации. Также такой подход позволит использовать стратегию лечения, при которой пациенту сначала вводится одна вакцина, а позже другая - это может быть эффективней, чем введение одного и того же компонента два раза», - сообщила Панарина.

Гендиректор объяснила, что при таком способе лечения первая доза вакцин поможет пациенту выработать иммунитет к болезни, в то время как вторая может стимулировать выработку антител.

В клинических испытаниях примут участие добровольцы старше 18 лет. В ходе испытаний планируется разработать новые способы вакцинации, создать более гибкие графики лечения и предоставить медикам большую степень свободы при профилактике коронавирусной инфекции.

Отмечается, что вакцина компании AstraZeneca была разработана совместно с учеными Оксфордского университета. Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Для сравнения: эффективность «Спутника V» при проведении клинических испытаний составила 92%. О совместных испытаниях вакцин было объявлено в конце ноября - разработчики планируют повысить эффективность препаратов при закреплении иммунитета.