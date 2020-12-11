Трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство «Северного потока - 2»
Судно уложит участок газопровода длиной более двух километров.
© Фото: Nord Steram 2, Globallookpress
Строительство газопровода «Северный поток -2» возобновлено. Как сообщает пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG, к работе приступил трубоукладчик «Фортуна».
«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», - говорится в сообщении.
«Фортуна» установит в водах участок газопровода длиной 2,6 километра на глубине около 30 метров. Укладка будет произведена в исключительной экономической зоне Германии.