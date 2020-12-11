Эксперты прогнозируют рост цен на жилье в 2021 году

Цены на жилье в 2021 году продолжат расти. Как полагает председатель совета Торгово-промышленной палаты по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности РФ Константин Апрелев, это произойдет и в случае дальнейшей девальвации российской валюты, и, наоборот, в случае ее укрепления.

Как пояснил эксперт в комментарии «Звезде», причины связаны как с покупательской способностью населения, так и с мерами государственной поддержки на приобретение жилья, в первую очередь, со льготной ипотекой.

Эти механизмы сработали и в 2020 году. В теории, снижение доходов населения должно было сдержать рост цен на жилье, однако на практике произошло обратное. Люди, опасающиеся дальнейшего ослабления национальной валюты, стали искать другие способы для сохранения накоплений.

Сохраняющаяся низкая ставка по банковским депозитам простимулировала россиян продолжить поиски более доходных инструментов. Приобретение жилья в этом плане стало более выгодно. По словам Апрелева, доходность по депозиту в этом году оценивается в 3,5-4% годовых, тогда как доходность от сдачи квартиры в аренду несколько выше - 5-6% годовых.

Государственные меры, направленные на помощь населению в приобретении жилья, включая сниженные ставки по ипотечному кредитованию и программу льготной ипотеки, также простимулировали покупательский спрос, что привело к дальнейшему увеличению цен на жилую недвижимость.

В среднем, в прошлом году квартиры в новостройках подорожали на 15-20%, и на 10-15% выросли цены на «вторичку». В 2020 году ситуация может развиться по аналогичному сценарию.

«Этот тренд может сохраниться в том случае, если продолжится обесценивание национальной валюты», - отметил Апрелев, добавляя, что развития ситуации по такому сценарию можно ожидать при дальнейшем падении цен на нефть и существовании льготной ипотеки.

В свою очередь, в случае повышения стоимости черного золота стоит ожидать и увеличения доходов у населения. Рост покупательской способности практически всегда приводит к росту цен на жилье, подчеркнул эксперт.

Генеральный директор РАСК, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко также видит в текущих реалиях рынка основания прогнозировать дальнейший рост цен на квартиры в новостройках.

Эксперт обратил внимание на удорожание в 2020 году наиболее доступного жилья, попадающего под льготную ипотеку. В частности, типовые «однушки» возросли в цене на 21 процент, типовые «двушки» - на 19 процентов.

«В следующем году такую стремительную динамику не прогнозируем. Я думаю, что в первом полугодии поддержку этому окажет программа льготного кредитования. В пределах 8-10 процентов первое полугодие добавит. Второе полугодие будет коррелировать с инфляцией, еще два-три процента», - отметил Алексеенко.

По его словам, в 2021 году не стоит ожидать сопоставимого с 2020 годом роста цен на жилую недвижимость на первичном рынке. Причины этого не только в экономической ситуации в целом, но и в некоторых правилах, на которых выдается льготная ипотеки.

«У нас 1117 городов статус имеют, из них в 809 городах практически ничего не строится профессиональными застройщиками. То есть 24-25 миллионов людей отрезаны от возможности воспользоваться льготной ипотекой и улучшить свои жилищные условия», - пояснил Алексеенко.

По его словам, необходимо искать механизмы, стимулирующие застройщиков входить на определенные рынке, а также задуматься о возможном расширении программы, например, за счет рынка вторичного жилья.