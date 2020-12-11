Минпромторг рекомендовал рассредоточить поток покупателей в магазинах перед праздниками

Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса. Для торговых объектов рекомендовано увеличить время работы и перейти на круглосуточный режим. Также для сокращения очереди в магазинах необходимо увеличить количество работающих касс.

Местным органам власти рекомендуют не ограничивать торговлю на рынках и ярмарках, это может привести к повышенной концентрации в оставшихся магазинах. Кроме того, Минпромторг просит регионы не вводить ограничения продаж алкогольной продукции, так как это может привести к увеличению спроса нелегального алкоголя во «внеурочное время».

Для того чтобы рассредоточить покупательский трафик по разным форматам торговли, рекомендовано устраивать больше предновогодних ярмарок, в том числе рядом сетевыми магазинами и ТЦ.

Также в Минпромторге порекомендовали рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат за декабрь. Обычно с ней коррелируется пик декабрьских продаж, а выплата в более ранние сроки позволит сместить часть покупок и более равномерно распределить покупательские потоки.



Копия соответствующего документа с рекомендациями, датированного 9 декабря, оказалась в распоряжении СМИ.