Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минпромторг рекомендовал рассредоточить поток покупателей в магазинах перед праздниками

Ирина Киселенко
17:12 11.12.2020
Минпромторг предлагает ритейлерам запускать предновогодние акции с начала декабря и проводить маркетинговые кампании в первой половине дня, чтобы равномернее распределить покупательский трафик.
Минпромторг рекомендовал рассредоточить поток покупателей в магазинах перед праздниками
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress

Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса. Для торговых объектов рекомендовано увеличить время работы и перейти на круглосуточный режим. Также для сокращения очереди в магазинах необходимо увеличить количество работающих касс.

Местным органам власти рекомендуют не ограничивать торговлю на рынках и ярмарках, это может привести к повышенной концентрации в оставшихся магазинах. Кроме того, Минпромторг просит регионы не вводить ограничения продаж алкогольной продукции, так как это может привести к увеличению спроса нелегального алкоголя во «внеурочное время».

Для того чтобы рассредоточить покупательский трафик по разным форматам торговли, рекомендовано устраивать больше предновогодних ярмарок, в том числе рядом сетевыми магазинами и ТЦ.

Также в Минпромторге порекомендовали рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат за декабрь. Обычно с ней коррелируется пик декабрьских продаж, а выплата в более ранние сроки позволит сместить часть покупок и более равномерно распределить покупательские потоки.

Копия соответствующего документа с рекомендациями, датированного 9 декабря, оказалась в распоряжении СМИ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:12 В стране и мире
Минпромторг рекомендовал рассредоточить поток покупателей в магазинах перед праздниками
15:51 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео с места самоподрыва преступника в Карачаево-Черкесии
14:24 В стране и мире
Видео
Москва станет крупнейшей площадкой по производству вакцины от коронавируса
13:38 В стране и мире
Видео
Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19
12:19 В стране и мире
Кремль не планирует вводить локдаун в России в связи с пандемией
Популярное
Популярное
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Крамп-Карренбауэр говорить с Россией с «позиции силы»
Видео
Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.