В МЧС выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. В ближайшие три часа ожидается мокрый снег, который будет идти до 11 часов утра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11 часов утра 01 декабря начиная с западных и северных районов Москвы, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве также предупредили водителей быть аккуратнее, избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений и опережений. Также автовладельцам посоветовали снижать скорость во время движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Ранее в Дептрансе предупредили москвичей быть аккуратнее из-за снегопада и ожидаемой гололедицы, а также заносов и ограниченной видимости.